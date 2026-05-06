Более 100 кустов сирени высадят в Томске

Цветы сирени обладают узнаваемым ароматом

За зданием томского драматического театра на площади Ленина появится сиреневый сад. На участке высадят более 100 кустов сирени различных сортов, а также около 20 кустов гортензии (кустарник с пышными шаровидными соцветиями) и более 200 кустов спиреи (листопадные кустарники).

Сирень — один из самых популярных кустарников в России, она ароматна и неприхотлива. Ее родиной считаются горные районы Китая, Кореи и Маньчжурии. В XVII веке кустарник начали активно выращивать в России — в помещичьих усадьбах и городских парках.

Классический цвет сирени обыкновенной — это лиловый или сиреневый, где диапазон оттенков колеблется от нежных пастельных до насыщенных фиолетовых. Цветы сирени обладают узнаваемым ароматом.

Официально признано двенадцать видов сирени, сортов насчитывается более двух тысяч. Растения отличаются по цвету, форме и размеру соцветий, а также по времени цветения.

