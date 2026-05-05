Перехлест проводов стал причиной пожара в селе Новоильинка Томской области

Предварительную причину пожара в селе Новоильинка установили дознаватели

Установлена предварительная причина мощного пожара в Шегарском районе Томской области, где 2 мая в селе Новоильинка огонь уничтожил шестнадцать домов. В региональном управлении МЧС 5 мая сообщили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети — перехлест проводов линии электропередач.

Пожар на улице Рабочей начался днем во субботу, 2 мая. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2500 квадратных метров. Пламя уничтожило одиннадцать жилых домов, пять нежилых и надворные постройки. Люди не пострадали.

В МЧС уточнили, что тушить пламя мешали сильные порывы ветра. Ликвидация огня в Новоильинке завершилась 3 мая в 11:20. В общей сложности пламя тушили 39 человек и десять единиц пожарной техники.

