Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области в среду, 6 мая. Синоптики томского ЦГМС предупредили о кратковременных дождях и грозах. Утром в отдельных районах возможны туманы.
Ветер юго-западный с порывами до 13 м/с.
В районах области столбики термометров в течение дня поднимутся до +13…+18 градусов, местами потеплеет до +23°С.
В Томске в течение дня возможны гроза и кратковременный дождь. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем составит +15…+17 градусов.
