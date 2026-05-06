Зонтики пригодятся томичам до 8 мая включительно

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томске и области в среду, 6 мая. Синоптики томского ЦГМС предупредили о кратковременных дождях и грозах. Утром в отдельных районах возможны туманы.

Ветер юго-западный с порывами до 13 м/с.

В районах области столбики термометров в течение дня поднимутся до +13…+18 градусов, местами потеплеет до +23°С.

В Томске в течение дня возможны гроза и кратковременный дождь. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем составит +15…+17 градусов.

