Срок наркосбытчице из Северска увеличили до 11 лет

Бывшая преподавательница музыки получила строгий режим за участие в организованной группе

Томский областной суд увеличил срок лишения свободы для 47-летней жительницы Северска, осужденной за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Ранее Ленинский районный суд приговорил бывшую преподавательницу музыки к восьми годам шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно в ходе судебных разбирательство, 2022 году женщина вступила в наркогруппу и прошла путь от курьера до организатора складского хранения. С февраля по август 2023 года она получила более 700 граммов синтетических наркотических средств, часть из которых расфасовала и разместила в тайниках-закладках на территории Томска и Северска.

Реализовать удалось лишь одну партию запрещенных веществ — остальные наркотики были изъяты правоохранительными органами при задержании фигурантки.

«Осужденная обжаловала приговор, оспаривая свою вину. В то же время государственный обвинитель, сочтя назначенное наказание чрезмерно мягким, принес апелляционное представление», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор опроверг доводы осужденной о невиновности и убедил суд в необоснованности смягчения наказания. Учитывая тяжесть совершенных преступлений, роль подсудимой в преступной группе и данные о ее личности, представитель гособвинения аргументированно предложил увеличить срок лишения свободы.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры. Приговор изменен: женщине назначено одиннадцать лет колонии общего режима. Санкция статьи, по которой квалифицированы действия осужденной, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

