ГИБДД начнет штрафовать томичей за отсутствие аварийного знака

За нарушение предусмотрены штрафы от 500 до 1000 рублей

С 6 мая сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за наличием аварийного знака в транспортных средствах. Проверки проходят на дорогах Томской области в рамках профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

За отсутствие исправного светоотражающего знака в автомобиле предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Если водитель не выставил знак при остановке или дорожно-транспортном происшествии, размер санкции увеличивается до 1000 рублей.

Основные требования к аварийному знаку: он должен быть исправным, без механических повреждений, и иметь светоотражающую поверхность, обеспечивающую видимость в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Специалисты напоминают: аварийный знак устанавливается на расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров — вне населенных пунктов. Это позволяет своевременно предупредить других участников движения об опасности.

Проверки проводятся как в плановом порядке, так и в ходе рейдовых мероприятий. Инспекторы обращают внимание не только на наличие знака, но и на его соответствие установленным стандартам.

Водителям рекомендуют заранее проверить комплектность автомобиля и при необходимости приобрести новый аварийный знак в специализированных магазинах. Стоимость изделия варьируется от 300 до 800 рублей в зависимости от производителя и качества материалов.

