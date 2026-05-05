СК организовал проверку из-за искрящейся проводки на Иркутском тракте в Томске

Проблемы на сетях в доме происходят регулярно

Следственный отдел по Октябрьскому району Томска организовал процессуальную проверку по информации о небезопасных условиях проживания в многоквартирном доме по улице Иркутский тракт. Поводом стала публикация в социальных сетях, где жильцы рассказали о систематических проблемах с электросетями и кровлей здания.

По данным мониторинга СМИ, из-за неисправного состояния электропроводки в подъездах дома регулярно происходит искрение и возгорание кабелей, что создает реальную угрозу возникновения пожара. Кроме того, в здании повреждена кровля, что приводит к постоянным протечкам в квартирах верхних этажей. Многочисленные обращения жителей в управляющую организацию результатов не принесли.

«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщили в следственном ведомстве.

В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка всем изложенным обстоятельствам, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Следователи изучат документацию управляющей организации, опросят ответственных лиц и проанализируют сроки устранения ранее зафиксированных нарушений.

Содержание общего имущества многоквартирного дома, включая электросети и системы водоотведения, относится к обязанностям управляющей компании. За нарушения в этой сфере предусмотрена не только гражданско-правовая, но и уголовная ответственность.

Жильцам рекомендуют фиксировать факты неисправностей, направлять письменные претензии в управляющую организацию и дублировать обращения в государственную жилищную инспекцию. Коллективные заявки, подкрепленные фото- и видеоматериалами, ускоряют рассмотрение вопросов в надзорных органах.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. При подтверждении фактов халатности или умышленного бездействия виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с уголовным законодательством.

