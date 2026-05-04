Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 мая 2026 12:38

Ветерану спецоперации после обращения в прокуратуру оборудовали парковку в Стрежевом

Стрежевчанин получил ранения в зоне СВО и добился установки знака у своего дома
Екатерина Сафонова
Знак появился благодаря активности участника СВО. Фото: прокуратура Томской области

Знак появился благодаря активности участника СВО. Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура города Стрежевого Томской области провела проверку по обращению 34-летнего местного жителя — ветерана боевых действий, имеющего инвалидность второй группы в связи с ранением, полученным при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

В ходе проверки установлено, что во дворе многоквартирного дома, где проживает заявитель, отсутствовали парковочные места для инвалидов. Это создавало существенные препятствия для свободного передвижения ветерана и нарушало его права на доступную среду.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес главы городского округа Стрежевой внесено представление об устранении нарушений законодательства. Документ рассмотрен в установленные сроки, выявленные недостатки устранены в полном объеме.

Органом местного самоуправления напротив подъезда, в котором проживает ветеран, оборудовано специализированное парковочное место для инвалидов. Территория размечена в соответствии с требованиями ГОСТ, установлен соответствующий дорожный знак.

Добавим. что согласно законодательству, парковочные места для инвалидов обязательно выделяются при строительстве и обустройстве новостроек, а также при соответствующей потребности в небольших многоквартирных домах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Руки выхватили спасительный жгут, следом пошла ампула обезболивающего»: Как полевая аптечка спасла жизнь томскому бойцу СВО

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru