Ветерану спецоперации после обращения в прокуратуру оборудовали парковку в Стрежевом

Знак появился благодаря активности участника СВО. Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура города Стрежевого Томской области провела проверку по обращению 34-летнего местного жителя — ветерана боевых действий, имеющего инвалидность второй группы в связи с ранением, полученным при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

В ходе проверки установлено, что во дворе многоквартирного дома, где проживает заявитель, отсутствовали парковочные места для инвалидов. Это создавало существенные препятствия для свободного передвижения ветерана и нарушало его права на доступную среду.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес главы городского округа Стрежевой внесено представление об устранении нарушений законодательства. Документ рассмотрен в установленные сроки, выявленные недостатки устранены в полном объеме.

Органом местного самоуправления напротив подъезда, в котором проживает ветеран, оборудовано специализированное парковочное место для инвалидов. Территория размечена в соответствии с требованиями ГОСТ, установлен соответствующий дорожный знак.

Добавим. что согласно законодательству, парковочные места для инвалидов обязательно выделяются при строительстве и обустройстве новостроек, а также при соответствующей потребности в небольших многоквартирных домах.

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru