Рейды по проверке тракторов начались в селах Томской области

Специалисты Гостехнадзора и ГИБДД проверяют технику на исправность

Профилактическая операция «Трактор» стартовала в Томской области. Инспекторы проверяют исправность самоходных машин и соблюдение правил охраны труда аграрными предприятиями в период подготовки к полевым работам.

В рейдовых мероприятиях задействованы сотрудники регионального Гостехнадзора, подразделений дорожной полиции и органов государственного надзора. Основная цель акции — снижение аварийности с участием сельскохозяйственной техники из-за технических неисправностей, в том числе предотвращение нарушений при эксплуатации тракторов и комбайнов.

В период подготовки к сезону аграрные предприятия обязаны выполнить комплекс мер для безаварийной работы. В частности, необходимо тщательно проверить техническое состояние машин и пройти обязательный техосмотр в уполномоченных подразделениях. Кроме того, требуется провести инструктажи по безопасности и сверить сроки действия удостоверений трактористов-машинистов у всех сотрудников, которые будут задействованы в полях.

К тем, кто игнорирует установленные требования, будут применяться меры административного воздействия. Штрафные санкции предусмотрены как за эксплуатацию неисправной техники, так и за допуск к управлению лиц без соответствующих документов.

Ведь своевременная диагностика и обслуживание сельхозмашин не только снижают риск происшествий, но и повышают эффективность посевной кампании. Исправная техника позволяет аграриям соблюдать агротехнические сроки и минимизировать потери урожая.

