Томские врачи приняли 160 пациентов на севере области

Обследования проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

Врачи Томской областной клинической больницы за два дня провели обследование 160 пациентов в северных районах региона. В Каргасокской районной больнице прием вели 74 человека, в Парабельской — 86. В состав выездной бригады вошли кардиолог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, травматолог и гастроэнтеролог. ОБ этом рассказали в облаздраве.

Наибольшее количество обращений зафиксировано к эндокринологу — 49 пациентов, в основном с заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом. Кардиолог проконсультировал 38 человек с постинфарктными состояниями, врач ультразвуковой диагностики — 36 пациентов. Травматолог осмотрел 33 человека, семерым из них потребовалась плановая госпитализация в областную больницу. Гастроэнтеролог вел прием пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Выезды мобильных бригад организованы с 2025 года в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Такой формат работы позволяет обеспечивать качественную медицинскую помощь по месту жительства, выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно направлять пациентов на госпитализацию при необходимости.

С начала года врачи областной клинической больницы уже побывали в Колпашевском, Кедровском, Подгорненском, Верхнекетском, Чаинском, Каргасокском и Парабельском районах. Всего за этот период специализированную помощь получили 712 жителей отдаленных территорий.

Мобильные формы работы остаются важным инструментом повышения доступности медицинской помощи для населения северных районов. Специалисты продолжают мониторить потребность в выездах и формировать графики работы бригад с учетом сезонных факторов и эпидемиологической обстановки.

