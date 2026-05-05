Более 70 литров нелегального алкоголя изъяли в магазине в Северске

Точка торговала нелицензионным алкоголем. Фото: УМВД России по Томской области

Участковые уполномоченные полиции выявили факт незаконной реализации пивной продукции в самом центре Северска. В ходе осмотра одного из торговых помещений на улице Ленина сотрудники правоохранительных органов изъяли более 70 литров алкогольной пивной продукции. Подробности рассказали в УМВД России по региону.

Реализация товара осуществлялась вопреки особым требованиям к розничной продаже алкоголя, установленным для территории закрытого административно-территориального образования. Нарушения касались условий хранения, маркировки или документации на продукцию.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное частью третьей статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф для юридических лиц с конфискацией продукции или без таковой.

Предпринимателям необходимо строго соблюдать лицензионные условия и правила торговли, чтобы избежать административной ответственности.

