Суд обязал сделать спортзал в Кедровом Томской области доступным для инвалидов

Прокуратура города Кедрового Томской области провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. По ее результатам установлено, что помещение тренажерного зала Муниципального учреждения «Культура», где в том числе проводятся занятия по адаптивной физкультуре, недоступно для маломобильных граждан.

Как подтвердила проверка, вход в зал не оборудован пандусом или кнопкой вызова персонала, а также табличкой, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля. Такие нарушения создают существенные препятствия для посещения спортивного объекта людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По внесенному прокурором представлению мер к устранению нарушений принято не было. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском об обеспечении беспрепятственного доступа в тренажерный зал для маломобильных групп населения и оборудовании входа информирующей табличкой, выполненной шрифтом Брайля.

Кедровский городской суд Томской области исковые требования прокурора к муниципальному учреждению удовлетворил в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу ведомство проконтролирует его фактическое исполнение.

Федеральное законодательство предусматривает обязательное создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и спортивной инфраструктур. Контроль за соблюдением этих норм осуществляют органы прокуратуры по обращениям граждан и в рамках плановых проверок.

