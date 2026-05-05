В Томской области женщина отдала деньги для перевода на «безопасный счет»

Обманутая женщина пришла с заявлением в дежурную часть ОМВД по Молчановскому району Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полиция региона 5 мая сообщила о новом случае обмана в Томской области.

Жительнице Молчановского района 1985 года рождения позвонил мужчина, который предложил ей продлить договор услуг связи. Для этого нужно было назвать код из смс-сообщения. Следом женщине пришло сообщение с призывом срочно позвонить в службу поддержки портала «Госуслуги», так как в ее личный кабинет был совершен несанкционированный вход.

В фальшивой службе поддержки жительницу Молчановского района убедили в том, что она назвала код мошенникам, которые прямо сейчас оформляют на ее имя кредиты в банке. Чтобы обезопасить накопления, нужно срочно перевести их на указанные счета.

Дама отдала мошенникам около 140 тысяч рублей.

