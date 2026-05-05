В Томской области от клещей обработано почти 200 гектаров территорий

Одним из первых акарицидные обработки провел Кривошеинский район

В Томске и районах области продолжаются обработки территорий от клещей. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала мая обработано 186 гектаров. В областном центре специалисты уже побывали в Лагерном саду, на площади Новособорной, в Горсаду, на стадионе ТГУ.

На природных территориях обработаны зоны отдыха на озерах Мальцево и Круглое. В городе обработаны мемориал кладбища «Южное» и Северное кладбище, а также пять кладбищ в деревнях и поселках около Томска.

В Роспотребнадзоре уточнили, что акарицидные обработки, если позволяет погода, проводятся ежедневно. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии летом оценят эффективность проведенных работы, при необходимости рекомендуют их повторить.

