Запрет поворота на Карташова в Томске отменили по просьбе горожан

Знак, запрещающий левый поворот, убрали Фото: Елена Белоусова.

В апреле изменились правила проезда перекрестка улиц Красноармейская — Карташова в Томске. Исчез знак, запрещавший левый поворот на Карташова. «КП-Томск» выяснила, что после введения запрета, пропускная способность перекрестка изменилась незначительно.

«Сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства после установки знаков, запрещающих поворот налево, провели мониторинг пропускной способности перекрестка. Она изменилась незначительно. Ввиду многочисленных обращений граждан с просьбой вернуть обратно возможность левого поворота, знаки убрали», — уточнил начальник отдела организации дорожного движения профильного департамента Сергей Рузанов.

В феврале томичи обратили внимание на новый знак, появившийся на улице Красноармейской. Он запрещал поворот налево на Карташова при движении в сторону Южной. Уже в апреле запрет на поворот отменили, знак убрали.

