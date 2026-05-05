За сутки снизился уровень воды в Томи и Ушайке в Томске

На главных реках Томска снижается уровень воды

Свежие данные по ситуации на реках Томска озвучили городские власти. За сутки на гидростворе у Коммунального моста уровень воды в Томи опустился на 33 сантиметра, у Речвокзала — на 22 сантиметра.

Уровень воды в Ушайке на улице Лермонтова снизился на 40 сантиметров, на Степановке — на 50 сантиметров.

Под Коммунальным мостом и на улице Береговой в Эуште проезд транспорта по-прежнему закрыт. На дачных участках садового товарищества «Зайчик», на левом берегу Томи, подтоплено несколько участков.

В случае нештатной ситуации, связанной с паводком, томичам рекомендуют обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 005.

