Ледоход на Оби покинул территорию Томской области

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Голова ледохода на Оби в первой половине дня 4 мая пересекла границу Томской области и зашла на территорию Ханты-Мансийского автономного округа.
За последние сутки голова ледохода прошла более ста километров. В воскресенье вечером она находилась в Александровском районе, до границы между Томской областью и Ханты-Мансийским автономным округом оставалось преодолеть около 110 километров.
По данным областных властей, оперативные службы продолжат дежурить на реках региона до полной нормализации обстановки.
В этом году лед на Оби пошел 11 апреля, вскрытие реки сопровождалось подъемами уровней воды в нескольких населенных пунктах, в некоторых местах были превышены опасные отметки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области за сутки потушен 51 пожар
В томский отряд «ЛизаАлерт» поступило 28 заявок на поиск пропавших людей
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru