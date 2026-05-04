Ледоход на Оби покинул территорию Томской области

Ледоход на Оби в Томской области в 2026 году начался 11 апреля

Голова ледохода на Оби в первой половине дня 4 мая пересекла границу Томской области и зашла на территорию Ханты-Мансийского автономного округа.

За последние сутки голова ледохода прошла более ста километров. В воскресенье вечером она находилась в Александровском районе, до границы между Томской областью и Ханты-Мансийским автономным округом оставалось преодолеть около 110 километров.

По данным областных властей, оперативные службы продолжат дежурить на реках региона до полной нормализации обстановки.

В этом году лед на Оби пошел 11 апреля, вскрытие реки сопровождалось подъемами уровней воды в нескольких населенных пунктах, в некоторых местах были превышены опасные отметки.

