НовостиОбщество5 мая 2026 1:50

За сутки в Томской области потушен один лесной пожар

Класс пожарной опасности в регионе 5 мая составляет 4,4
Елена Белоусова
За сутки сотрудники МЧС восемь раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

За сутки на территории Томской области потушен один лесной пожар. По данным областного госучреждения «Томская база авиационной охраны лесов», всего с начала сезона в регионе потушено шестнадцать лесных пожаров, в данный момент огня в лесах Томской области нет.

По условиям погоды, класс пожароопасности в регионе составляет 4,4, что классифицируется, как высокая пожарная опасность.

В региональном управлении МЧС сообщили, что сутки потушено восемь пожаров. Травмированных нет. Во всех случаях огнеборцы привлекались на тушение сухой травы и мусора.

