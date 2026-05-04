Михайловская роща в Томске лидирует в голосовании поблагоустройству

В Томской области продолжается активное голосование по выбору общественных пространств для комплексного обновления

Более 105 тысяч жителей Томской области уже приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств и дизайн-проектов, которые будут благоустроены в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня на официальной платформе.

На утро 4 мая среди томских территорий уверенно лидирует Михайловская роща: за обновление входной группы проголосовали более 5,2 тысячи человек. Этот популярный район отдыха требует реконструкции пешеходных маршрутов, восстановления освещения и создания комфортных зон для прогулок.

Второе место занимает сквер у Облсовпрофа с 2,1 тысячи голосов. Жители выступают за устройство новых дорожек, качественное озеленение, установку малых архитектурных форм и современного освещения. Замыкает тройку лидеров сквер на улице Нахимова, 2, за который отдали голоса 1,8 тысячи томичей. Здесь горожане отмечают отсутствие света, разрушенное покрытие дорожек и нехватку мест для отдыха.

Среди других востребованных объектов — территория у Сибирского государственного медицинского университета на Московском тракте (1465 голосов) и сквер на пересечении улиц Железнодорожной и Пушкина (1427 голосов). Каждый из этих участков имеет свой потенциал и требует индивидуального подхода к благоустройству.

Помимо выбора территорий, жители определяют дизайн-проекты для уже утвержденных пространств. В числе приоритетных — набережная Белого озера, сквер имени Яблокова, территория у озера Кухтеринское и другие знаковые места областного центра.

Неравнодушные томичи могут оставить свой голос до 12 июня включительно на официальной платформе голосования. Для участия необходима авторизация через портал государственных услуг. Каждый голос влияет на распределение бюджетных средств и определяет облик города на годы вперед.

Результаты голосования будут учтены при формировании адресной программы благоустройства на 2027 год. Работы на выбранных территориях планируется начать после прохождения проектной документации государственной экспертизы и проведения конкурсных процедур.

