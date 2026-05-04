Томичка задержана с 50 граммами синтетической «соли»

Возбуждено уголовное дело с санкцией до пожизненного лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району Томска пресекли деятельность 39-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на незаконный сбыт синтетических наркотических средств.

Женщина была задержана на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Сибирской после получения запрещенного вещества от неустановленного курьера интернет-магазина через тайник-закладку.

Полицейским задержанная пояснила, что в дальнейшем планировала расфасовать наркотик на более мелкие части для последующего сбыта путем оборудования новых тайников.

В ходе личного досмотра у подозреваемой сотрудники полиции обнаружили и изъяли прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что изъятый препарат является наркотическим средством «соль» массой около 50 грамм.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Советскому району Томска возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и пункту «г» части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Специалисты напоминают: незаконный оборот наркотических веществ влечет строгую уголовную ответственность. При получении информации о фактах распространения запрещенных средств необходимо сообщать в правоохранительные органы по телефону 102 или через официальный сайт МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветерану спецоперации после обращения в прокуратуру оборудовали парковку в Стрежевом

Руководитель стройфирмы похитил 275 млн рублей у дольщиков в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru