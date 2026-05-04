Руководитель стройфирмы похитил 275 млн рублей у дольщиков в Томске

Окончательное решение по делу примет суд

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 48 эпизодов мошенничества. Дело направлено в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Об этом сегодня рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина обвиняется по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, в период с мая 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации, заключал с гражданами договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов.

При этом руководитель заранее осознавал, что возглавляемая им фирма не имеет реальной возможности выполнить принятые обязательства. После подписания документов обвиняемый путем обмана получил от граждан свыше 272 миллионов рублей, а также средства материнского капитала на сумму более 3,5 миллиона рублей.

В установленные договорами сроки жилые объекты построены не были. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, не направив их на реализацию строительных проектов.

В ходе предварительного следствия на банковские счета, земельный участок и автомобиль обвиняемого наложен арест. Эти меры приняты для обеспечения возможного возмещения ущерба пострадавшим гражданам. Уголовное дело рассмотрено с участием прокурора области, который также предъявил иск о взыскании причиненного вреда в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области.

Санкция части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Окончательное решение по делу примет суд после исследования всех доказательств и обстоятельств происшествия.

Специалисты рекомендуют гражданам тщательно проверять деловую репутацию строительных организаций, запрашивать сведения о лицензиях и ранее реализованных проектах. При заключении договоров долевого участия или подряда необходимо обращаться к официальным представителям государственных органов для консультации.

