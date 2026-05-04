Уголовное дело возбуждено из-за протекающей крыши на улице Ивана Черных в Томске

В квартирах постоянно сырость и плесень, жаловались жильцы дома. Фото: прокуратура Томской области

Следственный отдел по Октябрьскому району Томска возбудил уголовное дело по факту оказания некачественных услуг по содержанию многоквартирного дома по улице Ивана Черных. Поводом стала публикация в социальных сетях, где жильцы рассказали о систематических протечках кровли и бездействии управляющей организации.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, на протяжении длительного времени кровля девятиэтажного жилого дома находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Из-за постоянных протечек в квартирах жильцов верхних этажей образовались сырость и плесень, что создает угрозу здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, попадание влаги на электропроводку и осветительные приборы повышает риск возникновения короткого замыкания и пожара.

Многочисленные обращения жителей в управляющую организацию результатов не принесли: ремонтные работы либо не проводились, либо выполнялись ненадлежащим образом. Ситуация усугубляется тем, что капитальный ремонт здания по региональной программе запланирован только на 2034 год.

«В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщили в следственном ведомстве.

Специалисты напоминают: согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, управляющая организация обязана содержать общее имущество многоквартирного дома в состоянии, обеспечивающем безопасность жильцов. За нарушения в этой сфере предусмотрена не только гражданско-правовая, но и уголовная ответственность.

Жильцам рекомендуют продолжать фиксировать факты протечек, направлять письменные претензии в управляющую компанию и дублировать обращения в государственную жилищную инспекцию. Коллективные заявки, подкрепленные фото- и видеоматериалами, ускоряют рассмотрение вопросов в надзорных органах.

Максимальное наказание по части первой статьи 238 Уголовного кодекса предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов либо лишение свободы на срок до двух лет.

Результаты расследования будут опубликованы после завершения всех процессуальных действий. При подтверждении вины должностных лиц материалы дела будут направлены в суд для принятия окончательного решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветерану спецоперации после обращения в прокуратуру оборудовали парковку в Стрежевом

Томичи смогут сообщать о свалках через новую цифровую платформу ТГУ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru