НовостиОбщество4 мая 2026 12:27

Томичи смогут сообщать о свалках через новую цифровую платформу ТГУ

Студент-эколог создал ионизационную систему контроля за отходами
Екатерина Сафонова
Разработка студента ТГУ Павла Яткина поможет решить проблему проблемных свалок за счет оперативного их выявления

Фото: Николай САЛЬНИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томичи могут получить современный инструмент для борьбы с несанкционированными свалками. Студент Биологического института Томского государственного университета Павел Яткин под научным руководством профессора Александра Адама разработал цифровую платформу для отслеживания и ликвидации нелегальных мусорных куч на улицах города. Подробности рассказали сегодня в пресс-службе вуза.

Идея проекта возникла у молодого эколога после практики в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Анализ 2500 обращений граждан за последние пять лет показал тревожную статистику: около 33 процентов жалоб связаны с отходами производства и потребления. При этом большая часть — 72 процента — приходится на Ленинский и Октябрьский районы областного центра.

«Заняться этой проблемой я решил после практики, которая проходила на базе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Анализ 2500 обращений граждан за последние пять лет показал: около 33 процентов жалоб связаны с отходами производства и потребления, из которых большая часть — 72 процента — приходятся на Ленинский и Октябрьский районы», — рассказал Павел Яткин.

В основе разработки лежит двухфакторная модель взаимодействия. Пользователи платформы разделены на две группы. Первая — «наблюдатели», то есть обычные горожане. Им доступен функционал добавления новых точек на интерактивную карту. Любой житель может указать географические координаты свалки, дать описание, определить категорию отходов и прикрепить фотографию для наглядности.

Вторая группа — «сотрудники», в роли которых выступают представители органов власти и профильных служб. Они наделены правами модерации: могут менять статус заявки с «новой» на «в работе», «решена» или «отклонена», а также проверять достоверность полученных данных и координировать работу по ликвидации свалок.

Цифровая платформа призвана дополнить традиционную бумажную схему подачи заявлений, которая сегодня остается основным способом связи между горожанами и администрацией. Новый подход должен существенно сократить время от момента обнаружения свалки до реакции профильных служб и снизить бюрократические барьеры для жителей.

По словам студента-эколога, электронная система повысит прозрачность действий органов власти и позволит в режиме реального времени отслеживать, насколько эффективно ликвидируются места несанкционированного размещения отходов. Горожане смогут видеть статус своей заявки и контролировать процесс уборки.

На данный момент проект находится на стадии открытого тестирования без участия областных чиновников. Разработчик планирует доработать функционал с учетом отзывов первых пользователей и затем предложить систему региональным властям для внедрения.

Конечная цель работы — не просто оперативная уборка уже существующих свалок, а профилактика появления новых очагов скопления мусора через детальную аналитику распространения отходов и вовлечение населения в общественный экологический контроль. Система позволит выявлять закономерности и проблемные зоны, что поможет принимать превентивные меры.

Цифровизация экологического контроля сегодня — мировой тренд. Подобные платформы уже успешно работают в ряде российских регионов и зарубежных стран, демонстрируя высокую эффективность в борьбе с несанкционированными свалками.

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru