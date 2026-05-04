В томский отряд «ЛизаАлерт» поступило 28 заявок на поиск пропавших людей

Поиск в городской среде имеет четкие правила и методики. Фото: Аккаунт отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети в «Вконтакте»

Поисковики из томского отряда «ЛизаАлерт» опубликовали статистику за апрель 2026 года. За второй месяц весны к ним поступило 28 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Живыми найдены восемнадцать человек. В отряде подчеркнули — поиски тех, кто не найден, продолжаются.

24 апреля томский отряд провел очередную лекцию на тему «Поиск в городской среде», на которую пришли шесть новых добровольцев. Речь шла, в том числе, о распространении ориентировок, именно от них зависит, сколько людей, видевших пропавшего, дадут нужную информацию для поиска.

