Жители Томской области перевели мошенникам более четырех миллионов рублей

Жители Томской области за длинные выходные дни с 1 по 3 мая перевели мошенникам более четырех миллионов рублей. В УМВД по Томской области рассказали о схемах обмана, которые использовали аферисты.
Томичей и жителей районов области убеждали перевести деньги на несуществующий «безопасный счет», предлагали организовать проверку счетчиков в квартире. По-прежнему широко используются уловки с предложением заработать крупные суммы денег с помощью инвестиций и криптовалюты.
Полиция призывает томичей не переходить по ссылкам, полученным в мессенджерах и не сообщать никому код из СMС для восстановления доступа к порталу «Госуслуг».
