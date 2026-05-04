Парад и шествие «Бессмертного полка» запланированы в Томске на 9 мая

Город и томичи готовятся ко Дню Победы Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 9 мая, в Томской области отметят 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднику в областном центре идет по утвержденному графику, сообщило издание «Аргументы и Факты — Томск».

Томские здания украшают флагами, на улицах появились праздничные билборды. У главного корпуса ТУСУРа на проспекте Ленина обновили дорожную разметку и устанавливают трибуны для зрителей парада. Решено, что в 2026 году военная техника участвовать в параде не будет. Вечером в четверг, 7 мая, в Томске состоится репетиция шествия, что отразится на организации дорожного движения в городе.

Основные мероприятия, которые состоятся в Томске 9 мая: возложение цветов к мемориалу боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду, парад и шествие «Бессмертного полка». Томичи могут принять участие в акции виртуально, загрузив фотографию своего ветерана на официальном сайте движения. Сделать это нужно до 6 мая.

