Жители Катайги оказались отрезаны от цивилизации из-за размыва дороги

Транспортное сообщение с поселком полностью прекращено

В Верхнекетском районе Томской области сложилась критическая ситуация с транспортным сообщением. Автодорога, связывающая поселок Катайга с райцентром Белый Яр, оказалась размыта, что привело к полной транспортной блокаде населенного пункта. Об этом пишет телеграм-канал «Регион 70-Томск».

По информации паблика, состояние дорожного полотна сейчас оценивается как критическое. Проезд по маршруту невозможен ни в одном направлении.

«Мы полностью отрезаны, ни проехать, ни выехать. Дороги нет», — сообщают авторы поста.

Сложившаяся ситуация оставляет людей без возможности добраться до районного центра для получения медицинской помощи, приобретения продуктов и товаров первой необходимости, а также для решения административных вопросов.

Местные жители выражают надежду на оперативную помощь властей и восстановление проезда. В условиях весенней распутицы и паводка многие грунтовые дороги в отдаленных районах Томской области приходят в негодность, что требует регулярного ремонта и восстановления.

В период весеннего паводка и распутицы движение по грунтовым дорогам в отдаленных районах может быть ограничено или полностью прекращено. Жителям таких населенных пунктов рекомендуется заранее создавать запасы продуктов и медикаментов, а также иметь возможность связи с экстренными службами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, требующих срочной эвакуации или медицинской помощи, необходимо звонить по номеру 112. Спасательные службы имеют возможность доставить помощь вертолетом или вездеходным транспортом при необходимости.

Информация о состоянии дорог и сроках восстановления движения будет уточняться. Жители поселка ожидают выезда ремонтных бригад и техники для ликвидации последствий размыва.

