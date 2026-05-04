Росгвардейцы Шегарского района прервали отпуска для борьбы с огнем

Огонь уничтожил несколько домов Фото: Виктор ДРАЧЕВ.

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Томской области приняли участие в ликвидации крупных ландшафтных пожаров в Шегарском районе. Огонь угрожал двум населенным пунктам — селам Гусево и Жарковка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В селе Гусево стихия охватила территорию площадью 70 гектаров. В критический момент, когда пламя вплотную приблизилось к жилым строениям, на защиту имущества местных жителей встали не только пожарные и добровольцы, но и сотрудники отдела вневедомственной охраны.

Примечательно, что многие росгвардейцы в тот момент находились на выходных или в ежегодном отпуске. Однако, узнав о чрезвычайной ситуации в родном районе, стражи порядка проявили высокую гражданскую ответственность: они незамедлительно прервали отдых и отправились на подмогу коллегам и односельчанам.

Действуя в экстремальных условиях быстро распространяющегося огня и сильного задымления, сотрудники Росгвардии использовали подручные средства для локализации пожара. Параллельно они взяли под охрану имущество местных жителей, чтобы не допустить мародерства и воспользоваться паникой в корыстных целях.

Благодаря слаженным совместным усилиям сотрудников МЧС, добровольцев, местных жителей и росгвардейцев удалось не допустить перехода огня на жилые дома. Сотрудники вневедомственной охраны также участвовали в тушении пожара вблизи села Жарковка.

В настоящее время пожарная угроза в районе миновала. Сотрудники вневедомственной охраны вернулись к выполнению своих прямых обязанностей.

Специалисты напоминают: в период пожароопасного сезона жителям сельских районов рекомендуется заранее готовить защитные периметры вокруг домов, очищать территорию от сухой травы и мусора, а также иметь под рукой первичные средства пожаротушения. При возникновении угрозы пожара необходимо незамедлительно сообщать в экстренные службы по номеру 112.

