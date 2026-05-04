Томич взял по договору лизинга несколько тракторов, не собираясь платить за них

Изъято три трактора общей стоимостью почти тринадцать миллионов рублей

В Томской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве при получении тракторов по договору лизинга. Прокуратура сообщила, что 46-летнему местному жителю предъявлены обвинения по двум статья Уголовного кодекса РФ. Его подозревают в мошенничестве и в создании юридического лица через подставных лиц.

По версии следствия, в 2021 году мужчина создал юрлицо, чтобы приобрести в лизинг спецтехнику. Были заключены договоры финансовой аренды с двумя коммерческими организациями по приобретению тракторов «Беларус» общей стоимостью почти 27 миллионов рублей.

Компания томича перечислила авансовые и лизинговые платежи на сумму чуть более пяти миллионов рублей. Других выплат не было. В сообщении прокуратуры сказано, что мужчина получил во временное владение тракторы, лизинговые платежи в полном объеме не выплатил, спецтехнику собственникам не вернул.

Наложен арест на имущество жителя региона, изъято три трактора общей стоимостью почти тринадцать миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

