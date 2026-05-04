В ночь на 5 мая в Томской области возможно похолодание до -2°С

Кратковременные дожди и ночные заморозки — прогноз на ближайшие сутки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Облачная погода с прояснениями ожидается во вторник, 5 мая, в Томске и области. По информации синоптиков ЦГМС, предстоящей ночью местами возможны кратковременные дожди, днем также ожидаются осадки.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 16 м/с. Ночью температура воздуха составит +3…+8°С, местами похолодает до -2°С. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В Томске ночь пройдет без существенных осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 16 м/с. В областном центре ночью ожидается +3…+5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +12…+14°С.

6 и 7 мая в регионе существенно потеплеет.

«Руки выхватили спасительный жгут, следом пошла ампула обезболивающего»: Как полевая аптечка спасла жизнь томскому бойцу СВО

В Томской области зафиксировано пятнадцать лесных пожаров

