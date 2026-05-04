Директор строительной фирмы в Северске ответит в суде за невыплату зарплаты

Прокуратура завершила расследование по факту невыплаты зарплат

В Северске завершено расследование уголовного дела о систематической невыплате заработной платы. Обвиняемым по делу проходит 42-летний директор строительной организации. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

Мужчине инкриминируется часть 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.

Расследование установлено: в период с января 2025 года по апрель 2026 года руководитель фирмы умышленно не выплачивал заработную плату одиннадцати сотрудникам предприятия. Общая сумма задолженности превысила два с половиной миллиона рублей.

По версии следствия, при поступлении денежных средств на расчётные счета организации обвиняемый направлял финансы на другие цели. В частности, средства использовались для расчётов с контрагентами и покрытия иных хозяйственных нужд, в то время как работники месяцами не получали положенное вознаграждение за труд.

Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой вынесло представление об устранении нарушений трудового законодательства. Благодаря принятым мерам задолженность перед работниками была полностью погашена.

Однако факт умышленной невыплаты заработной платы в течение длительного периода стал основанием для возбуждения уголовного дела. Материалы расследования переданы мировому судье для рассмотрения по существу.

Согласно УК РФ задержка заработной платы — одно из наиболее социально опасных нарушений. Работники, оказавшиеся в подобной ситуации, могут обращаться в государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд за защитой своих прав.

Работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже двух раз в месяц в установленные коллективным или трудовым договором сроки. Нарушение этих требований влечет не только административную, но и уголовную ответственность при наличии признаков умысла и корыстной заинтересованности.

