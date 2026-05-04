Пострадавшие от паводка томичи могут оформить выплаты в МФЦ

Паводок обрушился на регион в середине апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Томской области, пострадавшие от паводка, могут обратиться за единовременной материальной помощью. Подать заявление можно в Центре социальной поддержки по месту жительства, онлайн на портале госуслуг или в любом отделе МФЦ — через оператора или с помощью специалиста.

Право на выплату имеют граждане России, а также граждане Беларуси, Киргизии и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране и пострадавшие при чрезвычайной ситуации. Заявитель должен быть зарегистрирован в пострадавшем жилье по месту жительства или пребывания либо являться его собственником.

Для получения услуги потребуются паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца для иностранных граждан, свидетельство о рождении ребенка, документы о браке или разводе — при наличии иностранных бумаг необходим нотариальный перевод. Также понадобятся реквизиты банковского счета или номер почтового отделения для перечисления средств.

Рассмотрение заявления занимает 22 рабочих дня, денежные средства перечисляют в течение 15 календарных дней после принятия положительного решения. Специалисты рекомендуют заранее подготовить комплект документов, чтобы ускорить процесс оформления помощи.

Напомним, что с 11 апреля в регионе активно начался паводок. Сразу несколько населенных пунктов пострадали из-за половодья. В регионе проводятся мероприятия, по снижению последствий от паводка. В каждой опасной зоне организованы пункты для приема людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледоход на Оби покинул территорию Томской области

Под Томском продолжают тушить вспыхнувшее накануне вечером село: Подробности ЧП

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru