Квартиру пожилой томички затопило из-за некачественного ремонта кровли

Кровлю ремонтировали в многоквартирном доме на проспекте Ленина. Фото: Прокуратура Томской области

Квартиру томички затопило при проведении капитального ремонта кровли в многоквартирном доме на проспекте Ленина. С жалобой пенсионерка обратилась в прокуратуру.

В надзорном ведомстве полагают, что подрядчик во время ремонта не обеспечил гидроизоляцию конструкций, поэтому квартира 83-летней томички пострадала, была повреждена внутренняя отделка. Как сказано в релизе прокуратуры: «помимо материального ущерба пенсионерке причинен моральный вред, сказавшийся на состоянии ее здоровья».

В силу преклонного возраста женщины, интересы пожилой дамы представляет прокурор района. Уже направлен иск в суд о взыскании стоимости восстановительного ремонта и компенсации морального вреда на общую сумму свыше миллиона рублей.

Исковое заявление находится сейчас на рассмотрении в Ленинском районном суде Томска.

