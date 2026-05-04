В Томской области зафиксировано пятнадцать лесных пожаров

Пожароопасный сезон в регионе начался 17 апреля

С начала пожароопасного сезона в Томской области произошло пятнадцать лесных пожаров. Огонь прошел более 75 гектаров. По данным департамента лесного хозяйства, больше всего очагов возгорания — семь — обнаружено в Первомайском районе.

Все лесные пожары потушены в течение суток с момента обнаружения. Установлено, что причиной возникновения четырнадцати возгораний стал человеческий фактор.

В понедельник, 4 мая, действует один лесной пожар на территории Верхнекетского лесничества. На данный момент он локализован.

С 12 мая по 31 мая 2026 года особый противопожарный режим будет введен на всей территории Томской области. Сейчас особый режим действует в Томске и девяти районах области.

