Томич лишился 4 миллионов рублей после звонка о замене домофона

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району Томска поступило сообщение от местного жителя о хищении денежных средств. По предварительным данным, мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что в его доме планируется замена домофона. Для получения новых ключей собеседники попросили назвать код из СМС-сообщения — потерпевший выполнил их требование.

Вскоре на телефон томича пришло еще одно сообщение: в его личном кабинете на портале госуслуг зафиксирована подозрительная активность, необходимо срочно связаться с «техподдержкой». Позвонив по указанному номеру, мужчина услышал, что злоумышленники завладели его персональными данными. Чтобы обезопасить накопления, ему предложили перевести средства на «безопасный счет».

Несколько месяцев потерпевший регулярно переводил деньги на реквизиты, которые сообщали ему мошенники. В общей сложности он лишился более четырех миллионов рублей. Лишь спустя время мужчина осознал, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.

В полиции напоминают, что любые звонки с подобными предложениями — признак мошеннической схемы. При получении подозрительных сообщений рекомендуется немедленно прервать разговор, не сообщать никакие персональные данные и обратиться в банк или правоохранительные органы для проверки информации.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к преступлению лиц.

