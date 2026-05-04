В Томске КДВ обыграл «Динамо-Барнаул»

В воскресенье, 3 мая, на томском стадионе «Темп» состоялся матч шестого тура Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б». Томская команда КДВ принимала гостей из Барнаула. Игра закончилась победой КДВ со счетом 3:1.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо-Барнаул» Александр Данцев поблагодарил свою команду за игру и сказал, что на поле творилось полное безобразие. Наставник назвал так процесс судейства. Главный тренер КДВ Максим Гавриш отметил, что его подопечные взяли мяч под контроль уже в первом тайме.
КДВ набрал 15 очков и занял первое место в турнирной таблице.
