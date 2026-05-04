Вылет рейса из Томска в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов

Пулково работает с ограничениями воздушного пространства

Задерживается вылет рейса из Томска в Санкт-Петербург. Пассажиры должны были отправиться в дорогу в понедельник, 3 мая, в 8.50 утра. Время вылета на онлайн-табло аэропорта сейчас назначено на 13.10.

Задерживается прилет борта из Северной столицы. Он должен был сесть в Томске 07.40 утра, сейчас его ждут в 12.12.

В ночь на 3 мая аэропорт Пулково из-за атаки беспилотников не работал почти шесть часов. Пресс-служба авиагавани сообщила, что до сих пор Пулково работает с ограничениями воздушного пространства.

