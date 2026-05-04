В Томской области в первый понедельник мая потеплеет до +18 градусов

К середине недели синоптики прогнозируют жару до +29 градусов Фото: Елена Белоусова.

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на понедельник, 4 мая. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие, по северо-востоку — умеренные дожди.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха в области днем составит +13…+18°С.

В Томске в первый день недели существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный с порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до +15…+17 градусов.

