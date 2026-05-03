Семилетней томичке Лизе со СМА открыли сбор на ортезы

В благотворительном фонде имени Алены Петровой сообщили, что семилетней Лизе Корольковой срочно нужна помощь. Несколько месяцев назад девочка вернулась в Томск из курганского центра Елизарова после операции на тазобедренном суставе. Два месяца она провела в гипсе, стойко перенесла трудности. Сейчас требуется поддерживающее лечение.
«Чтобы все, что вытерпела Лиза, не было напрасным, фонд открыл для нее сбор на ортезы. Важно избежать осложнений и ухудшения состояния. По сертификату от ФСС выделяют сумму, которой не хватает на качественные медицинские приспособления. Не хватает более ста тысяч рублей», — рассказала мама девочки Мария.
Справочно:
Лиза — большой друг фонда. Ранее ей уже помогали с оплатой проезда на реабилитацию. Девочка родилась с диагнозом СМА — прогноз врачей был неутешительным. Семья вступила в клинические испытания препарата, добилась больших результатов. Сейчас маленькая томичка плавает, занимается верховой ездой, играет с друзьями в центре «Аленка». И очень надеется на улучшение самочувствия.
Любой желающий может принять участие в сборе на онлайн-странице благотворительного фонда.
