Семилетней томичке Лизе со СМА открыли сбор на ортезы

Лиза Королькова. Фото: благотворительный фонд имени Алены Петровой

В благотворительном фонде имени Алены Петровой сообщили, что семилетней Лизе Корольковой срочно нужна помощь. Несколько месяцев назад девочка вернулась в Томск из курганского центра Елизарова после операции на тазобедренном суставе. Два месяца она провела в гипсе, стойко перенесла трудности. Сейчас требуется поддерживающее лечение.

«Чтобы все, что вытерпела Лиза, не было напрасным, фонд открыл для нее сбор на ортезы. Важно избежать осложнений и ухудшения состояния. По сертификату от ФСС выделяют сумму, которой не хватает на качественные медицинские приспособления. Не хватает более ста тысяч рублей», — рассказала мама девочки Мария.

Справочно:

Лиза — большой друг фонда. Ранее ей уже помогали с оплатой проезда на реабилитацию. Девочка родилась с диагнозом СМА — прогноз врачей был неутешительным. Семья вступила в клинические испытания препарата, добилась больших результатов. Сейчас маленькая томичка плавает, занимается верховой ездой, играет с друзьями в центре «Аленка». И очень надеется на улучшение самочувствия.

Любой желающий может принять участие в сборе на онлайн-странице благотворительного фонда.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что в психиатрической больнице отслужили трехдневные молебны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шегарском районе продолжают тушить пылающее село Новоильинка

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru