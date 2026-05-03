В томской психиатрической больнице отслужили трехдневные молебны

Службы проходили и в церкви, и в отделениях клиники. Фото: томская епархия

Сегодня, 3 мая, в томской епархии рассказали, как проходили молебны в храме свт. Николая Чудотворца при областной психиатрической больнице. Там находились мощи св. Макария (Невского), около 400 пациентов смогли приложиться к ним в течение трех дней, с 29 апреля по 1 мая.

«21 декабря 1908 года этот храм освятил именно Преосвященный Макарий. С благоговением прихожане, персонал и пациенты больницы встретили мощи, был отслужен молебен благочинным Томска протоиереем Сергием Никаноровым в сослужении настоятеля храма свт. Николая Чудотворца иерея Игоря Ельсукова и ключаря Петропавловского собора иерея Олега Огнева», — говорится в сообщении.

Молебны служили не только в церкви, но и в отделениях клиники.

Еще один снимок из свежей фотоподборки от томской епархии

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что днем 3 мая состоится молебен о возрождении Троицкого кафедрального собора.

