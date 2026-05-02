Новые версии исчезновения Героя России в сибирском городе озвучил следователь

К поискам привлечены сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и кинологи

Бывший следователь Следственного комитета России, участник специальной военной операции Василий Козлов озвучил дополнительные версии исчезновения Героя России Алексея Асылханова в Кузбассе. Об этом пишет издание «Сибдепо».

«В качестве версий безвестного исчезновения Алексея необходимо рассматривать также несчастный случай, который мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Алексея. На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоёму. Также причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея, либо при спонтанном конфликте на улице», — сказал Козлов.

Ранее экс-следователь уже выдвигал предположения, что Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге. Теперь круг возможных сценариев расширен за счет бытовых и случайных обстоятельств.

Напомним, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин вручил Алексею Асылханову «Золотую Звезду» Героя России. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. В первых числах апреля 2026 года кузбассовец пропал, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич ради быстрого заработка отдал свои банковские карты мошенникам

Герой с мокрым носом: вытаскивать раненых с передовой на СВО томичу помогает верный пес

