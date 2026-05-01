Томич ради быстрого заработка отдал свои банковские карты мошенникам

Томич — дроппер находится под подпиской о невыезде Фото: Елена Белоусова.

В Томске задержан 39-летний мужчина, отдавший три своих банковских карты в полное распоряжение незнакомым людям. Задержали дроппера сотрудники уголовного розыска УМВД по Кировскому району Томска.

Установлено, что мужчина в апреле познакомился с человеком, который предложил жителю Томска возможность быстро и легко заработать деньги. Согласившись, томич отдал новому знакомому оформленные на свое имя три банковские карты и сим-карту. За участие в криминальной схеме жителю областного центра предложили две тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Наказание может быть разным — штраф, лишение свободы, обязательные, исправительные или принудительные работы. Для привлечения к ответственности не требуется, чтобы по банковской карте были совершены преступления, достаточно доказать корыстную заинтересованность, например, получение вознаграждения.

Сейчас томич находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции ищут организаторов и соучастников преступления.

С июля 2025 года в России криминализирована деятельность дропперов — людей, которые из корыстной заинтересованности передают третьим лицам свои банковские карты для транзита и обналичивания денег.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru