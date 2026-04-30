Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
30 апреля 2026 12:30

Герой с мокрым носом: вытаскивать раненых с передовой на СВО томичу помогает верный песфото

Томский медбрат и его овчарка Тор ежедневно спасают раненых на передовой
Екатерина КРАСНОВА
Вместе с начальником медпункта разведбатальона овчарка работает на самых сложных участках фронта. Фото предоставила «КП» Людмила Тренина

Хвостатый Тор — не просто собака, а настоящий боец, который уже не первый год выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Вместе со своим хозяином, начальником медицинского пункта разведывательного батальона с позывным Крест, немецкая овчарка ежедневно выезжает на передовую, чтобы находить и эвакуировать раненых. О работе слаженной команды «Комсомольской правде — Томск» рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Пес обладает удивительным чутьем и выдержкой: в сложнейших условиях он находит травмированных людей, помогает медикам добраться до них и сопровождает при эвакуации. Благодаря этому пушистому герою многие ребята получили своевременную помощь и остались живы.

На ошейнике пса специальный карабин для фиксации пятиточечника. Фото предоставила «КП» Людмила Тренина

Служба Тора не ограничивается только поисково-спасательными операциями. В часы дежурства в медпункте пес внимательно следит за настроением раненых бойцов. Парни говорят, что собака чувствует их боль и помогает быстрее восстанавливаться даже после самых сложных операциях.

Тор может часами сидеть у постели больного. Фото предоставила «КП» Людмила Тренина

Улыбающаяся морда и виляющий хвост Тора поднимают дух ребят лучше любых слов. Четвероногий друг дарит тепло и надежду тем, кто в этом нуждается вдалеке от дома.

Животные поддерживают друг друга на передовой. Фото предоставила «КП» Людмила Тренина

В редкие минуты затишья Тор чутко дремлет рядом со своей боевой подругой — пушистой кошкой по кличке Муся. Эта трогательные отношения двух совершенно разных животных стала символом взаимопомощи и поддержки в непростых условиях военной службы.

Каждый день овчарка и ее хозяин, спасая жизни наших бойцов, доказывают: преданность и мужество — важнейшие качества на передовой, которые характерны не только людям, но и животным. Томичи регулярно передают для хвостатого героя с мокрым носом лакомства вместе с посылками для других бойцов.

«Комсомольская правда — Томск» рассказала, что участнику СВО отказали в выплате по ранению, интересы военного защитила прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветеран Федор Бондаренко снялся в программе Андрея Малахова в Москве

«Нет сил терпеть!»: мать участника спецоперации пожаловалась на невыносимые бытовые условия

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru