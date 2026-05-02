Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Томской области до 8 мая

Особенно опасны неконтролируемые пожары при сильном ветре Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На большей части территории Омской области в период с 4 по 8 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса, местами ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

В условиях сухой и ветреной погоды риск возгораний многократно возрастает. Спасатели напоминают жителям: пал травы на садовых участках категорически запрещен. Рядом с каждым жилым строением необходимо иметь емкость с водой для оперативного тушения возгораний.

Не следует загромождать дороги, проезды, подъезды и проходы к водоисточникам, предназначенным для пожаротушения. Свободный доступ спецтехники к очагу возгорания позволяет минимизировать ущерб и спасти имущество.

Важно следить за исправностью электросетей и газового оборудования, соблюдать меры безопасности при их использовании. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра и не допускайте игр детей с огнем.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб — 112. Чем раньше поступит сигнал, тем эффективнее будет работа пожарных подразделений.

За нарушения правил пожарной безопасности в период особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан — от десяти до двадцати тысяч рублей, для должностных лиц — от тридцати до шестидесяти тысяч, для юридических лиц — от четырехсот до восьмисот тысяч рублей.

