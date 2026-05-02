Ледоход на Оби продвинулся на 134 километра к Вертикосу

Все службы работают в штатном режиме для помощи населению в подтопленных территориях

На реке Обь голова ледохода за прошедшие сутки преодолела расстояние в 134 километра и в настоящее время находится у населенного пункта Вертикос Каргасокского района. Движение льда проходит в штатном режиме, заторных явлений не зафиксировано.

Ситуация на реке Томь остается стабильной. За ночь уровень воды в районе коммунального моста не изменился, у речного вокзала зафиксировано снижение на шесть сантиметров. Гидрологи продолжают мониторинг показателей в круглосуточном режиме.

Все службы региональной системы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также органы местного самоуправления продолжают работу на реках области. Специалисты отслеживают изменение уровней воды, состояние ледового покрова и готовность инфраструктуры к пропуску паводковых вод.

Жителям прибрежных территорий рекомендуют следить за оперативной информацией и не приближаться к кромке воды. При угрозе жизни и здоровью необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru