Видео затопленных участков в СНТ «Лесная дача» под Томском появилось в сети

Подтопленными оказались несколько садовых участков

В районе строящегося микрорайона «Левобережный Лайф» зафиксирован разлив реки Кисловка. Вода вышла из берегов, создав угрозу для территории СНТ «Лесная дача». Местные жители сообщают о подтоплении участков и придомовых территорий. Видео с места событий опубликовано в телеграм-канале «Регион 70-Томск».

На кадрах видно, как вода затопила дороги и приближается к садовым участкам. Дачники пытаются спасти имущество и укрепить береговую линию подручными средствами. Службы продолжают мониторинг ситуации. Специалисты оценивают масштабы подтопления и возможные риски для жилой застройки. В случае ухудшения обстановки могут быть приняты дополнительные меры по защите населения.

В МЧС напоминают: в период весеннего половодья жителям прибрежных территорий следует следить за оперативной информацией и быть готовыми к эвакуации имущества из зон возможного затопления. При угрозе жизни и здоровью необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru