В Томске на Ново-Соборной сплетут «Узор Победы» для участников СВО

С 8 по 11 мая на площади можно будет вплести ленточку с пожеланием для земляков на передовой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное отделение Ассоциации СВО предлагает жителям Томска принять участие в необычной акции ко Дню Победы. С 8 по 11 мая на Ново-Соборной площади у здания СФТИ все желающие смогут сплести маскировочную сеть «Узор Победы».

В сеть можно будет вплести ленточки с пожеланиями для земляков, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Каждая такая деталь станет символом поддержки и связи тыла с фронтом.

Сейчас идет активная подготовка к акции. Организаторы уже обсудили детали проекта с ветеранами СВО Михаилом Антипиным и Олегом Кириченко, а также с волонтерами движения «Георгиевские пчелки» из Зонального, которые поддержали инициативу.

«Такие акции важны не только для бойцов, но и для нас, жителей. Когда вплетаешь ленточку с пожеланием, понимаешь: твоя поддержка дойдет до адресата», — отметили участники движения.

Готовую маскировочную сеть отправят в зону проведения специальной военной операции. Томичи могут внести свой вклад в общее дело, просто посетив площадку на Ново-Соборной в праздничные дни.

Акция пройдет в формате открытой мастерской: волонтеры помогут всем желающим освоить технику плетения и расскажут о назначении маскировочных сетей в современных условиях.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru