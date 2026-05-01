Новые правила единого пособия для многодетных и переводы по СБП: что изменится для жителей Томской области с мая 2026 года

Наступил новый месяц, который изменит привычный порядок во многих сферах жизни: вступают в силу единые тарифы СБП для переводов с участием бизнеса, В России невозможно будет без маркировки продавать радиоэлектронику и стройматериалы. Подробнее о законах и нормах, вступающих в силу в мае 2026 года, в материале «КП-Томск».

Пособия

С 22 мая меняются правила единого пособия для многодетных семей. Сейчас семья может потерять выплату, если ее доход выше регионального прожиточного минимума. По новым правилам небольшое превышение — до 10% не станет причиной приостановки. Семье с тремя и более детьми назначат пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума.

Социальный фонд автоматически пересмотрит отказы в назначении единого пособия, которые вынесли с января 2026 года, если семья теперь подпадает под новые правила. В Томской области в 2026 году прожиточный минимум на душу населения составляет 18 560 рублей. Для трудоспособного населения он выше — 20 230 рублей, для пенсионеров — 15 962 рубля, для детей — 18 003 рубля.

Пенсии

Бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в апреле исполнилось 80 лет. С мая они начнут получать двойную фиксированную выплату — 19 тысяч 169 рублей. Пенсию повысят в беззаявительном порядке. Эта прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии.

Переводы по СБП

С 1 мая Банк России стандартизирует тарифы Системы быстрых платежей (СБП). Для физлиц ничего не изменится. Полностью бесплатные переводы сохраняются для обычных операций между физическими лицами, включая переводы самому себе между счетами. Комиссия будет взиматься при переводах от физлиц в адрес компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также при обратных переводах — от бизнеса физическим лицам. Размер комиссии зависит от суммы операции.

Исключения из базы дропов Банка России

Со 2 мая в Банке России будет запушен процесс дополнительной проверки заявлений об исключении сведений из базы данных о мошеннических операциях. ЦБ будет направлять запрос в банк, а тот — связываться с клиентом-плательщиком, чтобы уточнить, по-прежнему ли он считает операцию мошеннической.

Предполагается, что эта процедура позволит быстрее учитывать ситуации, когда человек сначала заявил о мошеннической операции, а позже признал ее правомерной. Документ также закрепляет право ЦБ предоставлять сведения для отказа от зачисления средств, полученных при мошенническом переводе.

Маркировка товаров

С первого дня мая расширяется обязательная маркировка товаров — начинается новый этап программы «Честный знак». Изменения коснутся электроники, ламп и розеток, стройматериалов, а также части десертов, включая белый шоколад, пирожные, торты.

Бизнес будет обязан наносить маркировочный код на упаковку, регистрировать его в системе и обеспечивать полную прослеживаемость товара на всех этапах оборота.

Визы

С 11 мая россияне смогут ездить в Саудовскую Аравию без визы. Безвизовый режим действует для поездок продолжительностью до 90 дней. Отдельные документы по-прежнему нужны для поездок в эту страну для работы, учебы, постоянного проживания и паломничества.

