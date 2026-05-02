Следователи проверяют халатность при подтоплении Заварзино в Томске

Организована процессуальная проверка по статье 293 УК РФ

Следственный отдел по Советскому району Томска организовал процессуальную проверку по факту подтопления территорий и ненадлежащего содержания инфраструктуры в поселке Заварзино. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса — халатность.

Поводом стало обращение местной жительницы о нарушении прав граждан вследствие затопления жилых территорий в период весеннего половодья. По информации заявителя, в апреле текущего года из-за непринятия необходимых мер безопасности произошел подъем уровня воды в реке Ушайка, что привело к затоплению жилых домов и приусадебных участков.

Кроме того, жительница указывает на неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры: аварийное состояние двух мостовых переходов, отсутствие стационарного освещения и регулярного транспортного сообщения. По словам заявительницы, многочисленные обращения жителей в уполномоченные органы власти результатов не принесли.

«В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка всем изложенным обстоятельствам, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему», — сообщили в следственном ведомстве.

Специалисты напоминают: органы местного самоуправления обязаны своевременно принимать меры по обеспечению безопасности населения в паводковый период, включая расчистку русел рек, укрепление береговых линий и организацию водоотвода. Бездействие должностных лиц может повлечь уголовную ответственность.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Жители Заварзино вправе предоставлять дополнительные доказательства и свидетельские показания для всестороннего изучения ситуации.

