Лагерный сад и Академгородок стали лидерами по нападениям клещей в Томске

Более пяти тысяч томичей сделали прививки от энцефалита

В период с 23 по 29 апреля в Томской области зарегистрировано 148 обращений по поводу присасывания клещей, из них 41 ребенок. Большинство пострадавших — 138 человек — жители Томска и Томского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи присасывались к томичам в Лагерном саду. Также зафиксированы случаи в Академгородке, на Иркутском тракте, в микрорайоне Степановка, селах Тимирязевское и Дзержинское, поселках Родионово и Лоскутово. В районах области зарегистрировано десять случаев: три в Зырянском районе, по два в Колпашевском и Молчановском, по одному в Шегарском, Первомайском и Кожевниковском районах.

Всего с начала эпидсезона, стартовавшего первого апреля 2026 года, в больницы с присасыванием клещей обратились 193 человека, включая 59 детей. Из них только 29 человек, в том числе 12 детей, были привиты от клещевого энцефалита. Для сравнения: в прошлом году на эту дату было зарегистрировано 1446 обращений.

За прошедшую неделю прививки от клещевого энцефалита сделали 5012 человек, включая 1532 ребенка. Всего с начала сезона вакцинированы 29 912 жителей области, из них 7169 детей.

Экстренную профилактику клещевых инфекций можно пройти в межвузовской поликлинике на улице Киевской, городской клинической больнице номер один на улице Бела Куна, поликлинике номер 10 на проспекте Мира и детской больнице номер 1 на Московском тракте. В районах области кабинеты профилактики работают при районных больницах.

Специалисты напоминают: при присасывании клеща необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для его удаления и получения рекомендаций по дальнейшему наблюдению. Самостоятельное извлечение паразита повышает риск инфицирования.

Для защиты от клещей рекомендуется использовать репелленты, носить светлую одежду с длинными рукавами и избегать прогулок в высокой траве и кустарниках.

