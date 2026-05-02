Шквалистый ветер и грозы: томичам предрекли ухудшение погоды

Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил жителей области о неблагоприятных погодных явлениях. Во второй половине субботы, 2 мая, а также ночью воскресенья, 3 мая, ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 17–22 метров в секунду.

Синоптики не исключают шквалистых порывов скоростью 25 метров в секунду и более. Такие погодные условия могут привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев и рекламных конструкций, а также затруднению движения транспорта.

Специалисты рекомендуют жителям Томска и области соблюдать меры предосторожности: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, не находиться на улице во время грозы, плотно закрывать окна и по возможности отключать электроприборы от сети.

Автомобилистам стоит учитывать возможное ухудшение видимости и снижение сцепления дорожного покрытия с шинами. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.

Актуальные прогнозы и предупреждения публикуются на официальных ресурсах Томского ЦГМС и ГУ МЧС России по Томской области.

